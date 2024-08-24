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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 320 реалов Фердинанда VII - Испания

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320 реалов 1822-1823

Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 M SR 1 1591823 M SR 0 63
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