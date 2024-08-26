Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1823 года B SP "Тип 1822-1823" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1823 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 63278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 21 июня 2018.
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
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Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 17 октября 2022
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Дата 13 сентября 2022
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Дата 19 января 2020
Сохранность MS64 NGC
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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