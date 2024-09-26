Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1823 года B SP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 20 реалов
- Год 1823
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1823 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3250 USD. Торги состоялись 10 января 2017.
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