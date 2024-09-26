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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1823 года B SP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 20 реалов 1823 года B SP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 20 реалов 1823 года B SP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1823
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (162) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1823 года со знаком B SP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1376 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3250 USD. Торги состоялись 10 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 20 реалов 1823 B SP на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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