Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1828 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1828
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1828 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 495 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 150 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2011.
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Дата 25 апреля 2023
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Дата 30 мая 2022
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 15 октября 2018
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Дата 23 февраля 2018
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Дата 22 февраля 2018
Сохранность F
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Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
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Дата 23 апреля 2015
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Дата 5 февраля 2015
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Дата 3 июля 2014
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Дата 25 сентября 2013
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Дата 24 января 2012
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Дата 20 декабря 2011
Сохранность XF
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