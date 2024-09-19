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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1824 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1824 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1824 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1824 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2147 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.

Сохранность
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  • HERVERA (3)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (5)
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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