Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1818 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1818 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 580 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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- WAG (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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