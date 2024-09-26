Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1818 M GJ
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 эскудо 1818 M GJ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2 эскудо 1818 M GJ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
2 эскудо 1818 S CJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1818 M GJ
Средняя цена 680 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
8 реалов 1818 S CJ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
4 реала 1818 M GJ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
4 реала 1818 S CJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
2 реала 1818 M GJ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 реал 1818 M GJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 реала 1818 M GJ
Средняя цена 30 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1818 J
Средняя цена 160 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
8 мараведи 1818
Средняя цена 40 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
6 мараведи 1818 PP
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 мараведи 1818
Средняя цена 65 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 мараведи 1818 J
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 мараведи 1818 PP
Средняя цена 520 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 мараведи 1818 J
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
2 мараведи 1818
Средняя цена 40 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 мараведи 1818 PP
Средняя цена 360 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 мараведи 1818 PP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 мараведи 1818 PP
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 мараведи 1818 PP
Средняя цена 200 $
Продажи
0 20
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск