Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1818 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1818 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 750 USD. Торги состоялись 26 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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