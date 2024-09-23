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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1818 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1818 года J "Тип 1817-1821" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1818 года J "Тип 1817-1821" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1818 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 750 USD. Торги состоялись 26 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1818 J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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