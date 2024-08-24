Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 14 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 мараведи
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4162 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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