Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 мараведи
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
4162 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Испания 1/2 мараведи 1818 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 1/2 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 мараведи 1818 PP на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 мараведи 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1818 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 1/2 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск