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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1818 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1818 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1818 года "Тип 1815-1833" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1818 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4494 проданному на аукционе Cayón Subastas за 86 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • Herrero (3)
  • Rio de la Plata (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1818 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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