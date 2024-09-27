Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1818 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 мараведи
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1818 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 540 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
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- HERVERA (1)
- ibercoin (2)
- London Coins (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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