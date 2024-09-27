Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 мараведи 1818 года PP "Тип 1818-1819" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 14 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 мараведи
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1204 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.
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Дата 24 октября 2023
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 8 июня 2021
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Дата 22 октября 2020
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Где продать?
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