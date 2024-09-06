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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1818 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1818 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 701 EUR
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
853 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе VL Nummus - June 11, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Oslo Myntgalleri - November 27, 2016
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 27 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Heritage - April 17, 2014
Испания 4 эскудо 1818 M GJ на аукционе Heritage - April 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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