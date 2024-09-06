Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1818 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (12)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Cayón (6)
- Heritage (5)
- Herrero (1)
- HERVERA (4)
- Künker (1)
- Monedalia.es (1)
- Münzenonline (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Soler y Llach (8)
- Stack's (1)
- UBS (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 27 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск