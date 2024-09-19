Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1818 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 55 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (4)
  • CoinsNB (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1818 M GJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1818 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1/2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск