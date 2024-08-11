Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1818 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 195 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.
Сохранность
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- ibercoin (3)
- Soler y Llach (2)
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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