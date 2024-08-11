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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1818 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 195 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.

Сохранность
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  • Cayón (1)
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  • HERVERA (2)
  • ibercoin (3)
  • Soler y Llach (2)
Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
******
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Herrero - December 11, 2014
Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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