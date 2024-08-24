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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1200 EUR. Торги состоялись 8 июня 2021.

Сохранность
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  • Herrero (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе CNG - September 18, 2013
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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