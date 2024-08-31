Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1818 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (12)
- Bertolami (1)
- Cayón (9)
- Goldberg (1)
- Herrero (2)
- HERVERA (10)
- Monedalia.es (1)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (12)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск