Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1818 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1818 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1818 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (9)
  • Goldberg (1)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (10)
  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (12)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
423 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Bertolami - July 11, 2019
Продавец Bertolami
Дата 11 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Stack's - June 27, 2019
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1818 M GJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1818 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск