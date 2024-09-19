Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 36196 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 19 июля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (4)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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