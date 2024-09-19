Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 мараведи
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 36196 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 19 июля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (4)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 201 EUR
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность VF
Цена
1420 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 3 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 мараведи 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1818 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 3 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск