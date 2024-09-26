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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1818 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 875 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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Испания 1 реал 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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