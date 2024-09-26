Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 6 мараведи
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8523 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2275 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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