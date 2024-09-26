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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 мараведи 1818 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 6 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 6 мараведи 1818 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 6 мараведи
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 мараведи 1818 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 8523 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2275 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 6 мараведи 1818 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1165 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 6 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 6 мараведи 1818 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 6 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 6 мараведи 1818 PP на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 мараведи 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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