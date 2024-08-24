Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1818 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1818 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (20)
  • Cayón (11)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (2)
  • Heritage (1)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (13)
  • ibercoin (7)
  • MDC Monaco (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (12)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (5)
  • Teutoburger (1)
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1424 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Heritage - August 13, 2020
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Heritage - August 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 реалов 1818 M GJ на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1818 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 8 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск