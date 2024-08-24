Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1818
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1818 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 30 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1424 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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