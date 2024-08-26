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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1818 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1818 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1818 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1818
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1818 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 962 проданному на аукционе Leu Numismatik за 180000 CHF. Торги состоялись 7 мая 2001.

Сохранность
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  • Leu (1)
Испания 8 эскудо 1818 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
29768 $
Цена в валюте аукциона 25000 EUR
Испания 8 эскудо 1818 M GJ на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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