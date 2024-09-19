Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1824 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4485 проданному на аукционе Cayón Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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