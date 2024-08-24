Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1813 года M IJ "Тип 1809-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1813 года со знаком M IJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
Сохранность
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- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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