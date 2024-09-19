Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1825 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1825
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1825 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 250 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 27 января 2022
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Дата 18 января 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
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