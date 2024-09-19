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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1825 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1825 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1825 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1825
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1825 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 250 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1825 S JB на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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