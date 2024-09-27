Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1820 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 290 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2021.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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