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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1820 M GJ
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 181
Аверс
Реверс
4 эскудо 1820 M GJ
Средняя цена 930 $
Продажи
1 441
Аверс
Реверс
2 эскудо 1820 M GJ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
2 эскудо 1820 S CJ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 220

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1820 S CJ
Средняя цена 610 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
4 реала 1820 S CJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 реала 1820 M GJ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
2 реала 1820 S CJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
2 реала 1280 (1820) M GJ Дата "1280"
Средняя цена 870 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 реал 1820 M GJ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 реала 1820 M GJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 25

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1820 J
Средняя цена 110 $
Продажи
0 113
Аверс
Реверс
8 мараведи 1820
Средняя цена 40 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
8 мараведи 1820 Рубчатый гурт
Средняя цена 55 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
6 мараведи 1820 PP
Средняя цена 250 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 мараведи 1820
Средняя цена 65 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 мараведи 1820 J
Средняя цена 75 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 мараведи 1820 PP
Средняя цена 130 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
2 мараведи 1820 J
Средняя цена 25 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 мараведи 1820
Средняя цена 60 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 мараведи 1820 PP
Средняя цена 40 $
Продажи
0 58
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