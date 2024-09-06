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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1820 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 мараведи 1820 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 мараведи 1820 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1820 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 115 EUR. Торги состоялись 5 июля 2017.

Сохранность
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  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (11)
Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность F
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1820 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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