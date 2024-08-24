Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1820 года "Тип 1815-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1820 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 6 июля 2022.
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Дата 20 сентября 2022
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Где продать?
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