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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 мараведи 1820 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 6 мараведи 1820 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 6 мараведи 1820 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 6 мараведи
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 мараведи 1820 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.

Сохранность
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  • iNumis (1)
  • Katz (1)
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  • Numis.be (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность G
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность G
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность F
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе iNumis - June 5, 2018
Продавец iNumis
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 мараведи 1820 PP на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 мараведи 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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