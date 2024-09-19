Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 мараведи 1820 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 6 мараведи
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 мараведи 1820 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность G
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Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
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Дата 5 июля 2017
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Дата 23 апреля 2015
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Дата 24 сентября 2014
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность VF
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Где продать?
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