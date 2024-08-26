Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 мараведи 1820 года PP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 мараведи
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1820 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
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