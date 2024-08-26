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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 мараведи 1820 года PP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 мараведи 1820 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 мараведи 1820 года PP - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 мараведи
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 мараведи 1820 года со знаком PP. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 мараведи 1820 PP на аукционе Heritage - December 2, 2021
Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 мараведи 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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