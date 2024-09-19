Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1280 (1820) года M GJ. Дата "1280" (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Дата "1280"
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1280 (1820)
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1280 (1820) года со знаком M GJ. Дата "1280". Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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