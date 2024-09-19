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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1280 (1820) года M GJ. Дата "1280" (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Дата "1280"

Аверс монеты - 2 реала 1280 (1820) года M GJ Дата "1280" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1280 (1820) года M GJ Дата "1280" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1280 (1820)
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1280 (1820) года со знаком M GJ. Дата "1280". Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
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  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
855 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность AU
Цена
Испания 2 реала 1280 (1820) M GJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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