Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1820 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 32357 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 14 марта 2024
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Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2023
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Дата 29 ноября 2023
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Дата 19 октября 2023
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Дата 5 мая 2023
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Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 16 декабря 2022
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Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
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