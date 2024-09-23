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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1820 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1820 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1820 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Stack's - November 3, 2023
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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