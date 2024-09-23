Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1820 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
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Дата 12 мая 2023
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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