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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1820 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1820 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1820 года M GJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1820 года со знаком M GJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33233 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
513 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Lugdunum - December 16, 2022
Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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