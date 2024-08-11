Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (220) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1820 года со знаком S CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21526 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 72000 JPY
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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