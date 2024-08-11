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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1820 года S CJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1820 года S CJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (220) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1820 года со знаком S CJ. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 21526 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 72000 JPY
Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
859 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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