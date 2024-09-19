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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1820 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1820 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1820 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1820 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (7)
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  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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