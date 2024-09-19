Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1820 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1820 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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