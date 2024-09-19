Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1820 года "Тип 1816-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1820 года. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1472 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 110 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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