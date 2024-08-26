Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1820 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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