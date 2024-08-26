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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1820 года S CJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1820 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1820 года S CJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1820 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Heritage - December 3, 2020
Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1820 S CJ на аукционе Numismatica Ranieri - November 10, 2018
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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