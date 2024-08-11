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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1820 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1820 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1820 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1820 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 73035 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1820 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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