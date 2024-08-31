Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1820 года "Тип 1815-1833". Рубчатый гурт (Испания, Фердинанд VII)

Разновидность: Рубчатый гурт

Аверс монеты - 8 мараведи 1820 года "Тип 1815-1833" Рубчатый гурт - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1820 года "Тип 1815-1833" Рубчатый гурт - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1820 года. Рубчатый гурт. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2699 проданному на аукционе Aureo за 176 EUR. Торги состоялись 20 июня 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo (1)
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - May 22, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1820 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1820 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 8 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск