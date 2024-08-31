Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1820 года "Тип 1815-1833". Рубчатый гурт (Испания, Фердинанд VII)
Разновидность: Рубчатый гурт
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 мараведи
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1820 года. Рубчатый гурт. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2699 проданному на аукционе Aureo за 176 EUR. Торги состоялись 20 июня 2007.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo (1)
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (2)
- Herrero (3)
- HERVERA (4)
- ibercoin (1)
- Soler y Llach (4)
- Tauler & Fau (5)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 мараведи 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск