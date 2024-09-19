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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1830 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1830 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1830 года S JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1830 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1830 S JB на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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