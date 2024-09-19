Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1830 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1830 года со знаком S JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (4)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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