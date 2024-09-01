Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1824 года S JB (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1824 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4765 проданному на аукционе Cayón Subastas за 725 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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