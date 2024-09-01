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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1824 года S JB (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1824 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1824 года S JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1824 года со знаком S JB. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 4765 проданному на аукционе Cayón Subastas за 725 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Katz (1)
  • Soler y Llach (2)
  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 342 EUR
Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1824 S JB на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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