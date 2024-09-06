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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1824 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 мараведи 1824 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 мараведи 1824 года J "Тип 1824-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1824 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (5)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Александр - June 10, 2020
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1824 J на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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