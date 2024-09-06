Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1824 года J "Тип 1824-1827" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1824
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1824 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 384 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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