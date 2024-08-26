Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1824 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1/2 реала 1824 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1/2 реала 1824 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1824 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 реала 1824 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VII Монеты Испании 1824 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1/2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск