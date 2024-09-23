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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1824 года J "Тип 1823-1827" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 мараведи 1824 года J "Тип 1823-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 мараведи 1824 года J "Тип 1823-1827" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1824
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1824 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VG
Цена
Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1824 J на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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