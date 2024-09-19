Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 реал
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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