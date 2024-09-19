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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 реал 1817 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 реал 1817 года M GJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 реал
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Heritage - August 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1817 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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