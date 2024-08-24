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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1817 M GJ
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 эскудо 1817 M GJ
Средняя цена 370 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1817 S CJ
Средняя цена 600 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 эскудо 1817 M GJ
Средняя цена 670 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1817 M GJ
Средняя цена 180 $
Продажи
2 453

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1817 M GJ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 реалов 1817 S CJ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
4 реала 1817 M GJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 реала 1817 M GJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1817 M GJ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1817 M GJ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 24

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1817 J
Средняя цена 45 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
8 мараведи 1817 J
Средняя цена 40 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
8 мараведи 1817
Средняя цена 30 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 мараведи 1817
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
4 мараведи 1817 J
Средняя цена 100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 мараведи 1817 J
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 мараведи 1817 J
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 мараведи 1817
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12
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