Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1817 года M GJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1/2 реала
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1817 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 467 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 160 EUR. Торги состоялись 24 июня 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
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