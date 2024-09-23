Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1817 года J "Тип 1817-1821" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 мараведи
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1817 года со знаком J. Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 180 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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